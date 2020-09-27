У США BMW оштрафували на 18 млн доларів за спотворення даних про продажі

Автовиробник BMW погодився виплатити штраф у розмірі 18 млн доларів за спотворення даних про продажі своїх автомобілів протягом п'яти років. Спотворені дані були розкрили ще наприкінці минулого року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Комісію з цінних паперів і бірж.

Комісія заявила, що в період з 2015 по 2019 рік BMW підтримувала резерв неврахованих роздрібних продажів автомобілів, який вона використовувала для досягнення внутрішніх щомісячних цільових показників продажів незалежно від того, коли відбувалися основні продажі.

"Ця практика дозволила BMW зберегти лідируючі позиції з роздрібних продажів щодо інших преміальних автокомпаній", - йдеться в повідомленні комісії.

Відомо, що спотворені дані були розкрили ще наприкінці минулого року. BMW Group, в яку входять бренди BMW і Mini, погодилася на мирову угоду і штраф без будь-якого визнання провини.

Нагадаємо, Європейська комісія відкрила офіційне розслідування щодо компаній BMW і Dailmler і групи Volkswagen, в яку входять також Audi і Porsche. Їх підозрювали у порушенні антимонопольного законодавства ЄС і змові з метою уникнути конкуренції у розробці та впровадженні технологій очищення викидів бензинових і дизельних двигунів для легкових автомобілів.

Раніше повідомлялося, що автоконцерн Volkswagen заплатить штраф сумою в 1 млрд євро через маніпуляції, пов'язані із показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобілями з дизельними двигунами.