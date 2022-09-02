США в ближайшие недели определят лимит цен на российскую нефть

США надеются, что в ближайшие недели им там союзниками удастся определить лимит цены на нефть из РФ.

По данным агентства Bloomberg, согласно механизму, изложенному странами "Большой семерки", максимальная цена на российскую нефть будет согласовываться в консультации с международными партнерами и применяться к морским поставкам сырой нефти и нефтепродуктов.

Их основным рычагом является возможность заблокировать страховое покрытие этих поставок. Около 95% мирового флота нефтяных танкеров обслуживается Международной группой клубы защиты и возмещения убытков в Лондоне и некоторыми фирмами, базирующихся в континентальной Европе.

По словам чиновников министерства финансов США, правительства могут позволить покупателям вести переговоры о покупке российской нефти, а затем претендовать на исключения из запретов на страхование, если они достигнут цены на уровне или ниже согласованную границу.

Страны, которые планируют установить лимит цен на нефть из России, намерены ввести отдельный лимит на сырую нефть и еще два вида ограничений на стоимость нефтепродуктов