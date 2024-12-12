В США біля Нью-Йорка помітили невідомі безпілотники над військовими об’єктами

В США біля військових об’єктів помітили невідомі безпілотники. Дрони над Нью-Джерсі помічають вже кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.
За даними видання, протягом останніх тижнів дрони зафіксували над Арсеналом Пікатінні, а також над полем для гольфу новообраного президента США Дональда Трампа у Бедмінстері.
Поблизу об'єктів запровадили обмеження на польоти.
Конгресмен Джефф Ван Дрю заявив, що ці дрони, пов'язані з Іраном, а також додав, що вони "становлять загрозу національній безпеці". Він запропонував їх збивати.
Натомість у Пентагоні цю заяву спростували та додали, що "це не дрони іноземної організації".
Нагадаємо, що раніше ізраїльський журналіст писав, що у майбутнього президента США Дональда Трампа є власний інтерес, щоб щодо "знищення" Ірану.
РБК-Україна повідомляло, що команда новообраного президента США Дональда Трампа хоче розорити Іран. Для цього було розроблено новий план "максимального тиску".
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