Білий дім тихо відмовився від ідеї заохочувати Кремль великими бізнес-угодами. У Москві до них охолонули, тому в переговорах тепер говорять про території та безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, до пропозицій в енергетиці та авіації Кремль виявив мало інтересу. Про це розповіли п’ять співрозмовників видання.

Тепер головне - території та безпека

Американські переговірники Джаред Кушнер і Стів Віткофф повідомили європейським чиновникам, що співпраця між компаніями більше не є ключовою частиною пропозицій США для Росії. Тепер основну увагу приділяють територіальним питанням і безпеці.

Один із посадовців розповів, що стратегія економічних угод "відійшла на другий план". За його словами, США перейшли до "більш традиційного" підходу, що ґрунтується на принципі "території в обмін на мир".

Американський чиновник, до якого звернулося видання за коментарем, назвав його інформацію "неточною".

"Ми вибудовуємо переговорні напрямки й оголосимо про них, коли будемо готові, і це досі залишається одним із елементів", - сказав він, маючи на увазі повоєнну економічну співпрацю з Москвою.

Як у Москві поставилися до пропозицій

Російські чиновники спершу позитивно відреагували на ідеї США. За словами джерел, у Москві бачили в бізнес-угодах спосіб утримати інтерес президента США Дональда Трампа до переговорів.

Згодом Кремль охолонув до цих ідей і далі наполягає на територіальних та інших поступках України. Київ вважає їх неприйнятними.

Під час останнього раунду переговорів в Абу-Дабі на початку цього місяця російська сторона майже не цікавилася бізнес-угодами. Натомість російські переговірники ще жорсткіше наполягали на своїх вимогах. Вони дали американцям зрозуміти, що глава Кремля не готовий пом’якшувати позицію в обмін на додаткові домовленості.

"Нам цілком ясно дали зрозуміти, що росіяни не зацікавлені в подібних пропозиціях", - розповів один із посадовців.

Глава Кремля не збирається погоджуватися на жодну потенційну угоду без додаткових територіальних поступок з боку України, розповіло джерело, обізнане з позицією російського лідера.

"Якщо пропонують де-факто п’яту статтю без вступу в НАТО, а Зеленський відмовляється від Донбасу, то насправді це дуже вигідна угода для України. Будь-які гарантії безпеки для України передбачають, що на якомусь етапі їй доведеться відмовитися від території, і українці це розуміють", - сказало джерело Financial Times.

Схоже, у Москві впевнені, що мирна угода, імовірно, призведе до пом’якшення санкцій. Це дозволить приватним компаніям повернутися на російський ринок, пише видання.

Частина високопосадовців США дійшла висновку, що прагнення глави Кремля перемогти у війні не продиктоване економічними інтересами.

"Американці стали краще розуміти, чого хочуть сторони конфлікту", - сказало одне з джерел.

Нагадаємо, 24 листопада в інтерв’ю Bloomberg президент України Володимир Зеленський розповів, що спецпосланці Трампа хочуть домовитися про мир до січня. Коли про ці слова запитали самого Трампа, він посміявся і сказав, що не прив’язаний до жодних термінів.