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В США бездомный провел пять часов на авиабазе с президентским самолетом

Автор: Артур Родивилов

В США бездомный мужчина проник на авиабазу Эндрюс, где базируется президентский самолет Air Force One. Он провел там пять часов.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление американского Военно-воздушного министерства.

Инцидент произошел 4 февраля, указано в сообщении. Мужчина, одетый в ярко-розовую кепку с двумя помпонами, похожими на мышиные уши, проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который также находился на базе, но не приближался к "борту №1".

По данным ВВС США, причиной произошедшего стал человеческий фактор. Так, охранник базы пропустил нарушителя на территорию без проверки документов, так как был отвлечен "личными проблемами".

Кроме того, мужчина смог попасть в зону стоянки воздушных судов из-за неисправности автоматических ворот на КПП, при этом персонал не обратил на него внимания.

В отчете министерства сделан вывод о том, что нарушитель был бездомным, жил в своей машине и, несмотря на обширную историю арестов, не имел намерения причинить вред. Сам мужчина в ходе допроса объяснил свои действия желанием "увидеть самолеты".

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США.

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Новости Украины авиабазабездомные
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