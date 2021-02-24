В США бесплатно распространят более 25 миллионов защитных масок

Администрация президента США Джо Байдена разошлет по стране более 25 миллионов защитных масок. Они предназначены для американцев с низким уровнем дохода.

Маски разошлют в 1300 общественных центров здравоохрания и 60 тысяч пунктов выдачи еды с марта по май.

В Белом доме ожидают, что маски достанутся 12-15 миллионам американцев.

Маски будут распространять именно в этих учреждениях, поскольку две трети их сотрудников живут в нищете. Также 60% представляют расовые или этнические меньшинства. Еще 1,4 миллиона американцев считаются бездомными.

Отмечается, что эти маски будут изготовлены из качественного материал и их можно будет стирать. Распространение этих масок также не повлияет на доступность масок для медиков.