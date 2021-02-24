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В США бесплатно распространят более 25 миллионов защитных масок

Новина українською → Вашингтон, Среда 24 февраля 2021 20:50
В США бесплатно распространят более 25 миллионов защитных масок Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Администрация президента США Джо Байдена разошлет по стране более 25 миллионов защитных масок. Они предназначены для американцев с низким уровнем дохода.

Об этом сообщает Reuters.

Маски разошлют в 1300 общественных центров здравоохрания и 60 тысяч пунктов выдачи еды с марта по май.

В Белом доме ожидают, что маски достанутся 12-15 миллионам американцев.

Маски будут распространять именно в этих учреждениях, поскольку две трети их сотрудников живут в нищете. Также 60% представляют расовые или этнические меньшинства. Еще 1,4 миллиона американцев считаются бездомными.

Отмечается, что эти маски будут изготовлены из качественного материал и их можно будет стирать. Распространение этих масок также не повлияет на доступность масок для медиков.

Ранее сообщалось, что американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.

Также три фармацевтические компании США готовы до конца марта произвести 240 млн доз вакцины против коронавируса. Препараты планируют распределить сначала в Соединенных Штатах, после чего возможны их поставки за рубеж.

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