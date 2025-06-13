США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану, - Рубіо

Ізраїльські та західні ЗМІ заявили, що США не брали участь в ізраїльській операції. Рубіо підтвердив цю інформацію.

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні", - сказав держсекретар

Він додав, що Ізраїль поінформував США, що ці дії були необхідні для самооборони. Рубіо також попередив Іран, що той не повинен атакувати сили США.

"Президент Трамп та адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США", - наголосив Рубіо.