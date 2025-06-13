США не участвуют в операции Израиля против Ирана, - Рубио

США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио, которого цитирует CNN.
Израильские и западные СМИ заявили, что США не участвовали в израильской операции. Рубио подтвердил эту информацию.
"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе", - сказал госсекретарь
Он добавил, что Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Рубио также предупредил Иран, что тот не должен атаковать силы США.
"Президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", - подчеркнул Рубио.
В ночь на 13 июня армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Нация львов", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
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