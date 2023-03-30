ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не бачили серйозних порушень у освоєнні Україною військової допомоги, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 30 березня 2023 01:52
США не бачили серйозних порушень у освоєнні Україною військової допомоги, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не зафіксували жодних кричучих порушень під час освоєння Україною американської військової допомоги.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми не бачили жодних свідчень того, що було якесь кричуще порушення, коли справа стосується використання військової допомоги, яка спрямовується Україні", - заявив Кірбі.

За його словами, Вашингтон і Київ домагаються того, щоб ця військова допомога використовувалася за призначенням, і українські посадові особи поділяють стурбованість щодо того, щоб досягти належної звітності при доставці та транспортуванні американської зброї та військової техніки на полі бою.

Представник Білого дому також визнав, що в ході війни неможливо передбачити кожне переміщення кожного виробу, який застосовує кожен солдат. Він зазначив, що йдеться про війну.

Нагадаємо, під час перевірки Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням.

Крім того, днями у Палаті представників США анонсували слухання щодо допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога
NEWS
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
DAILY
Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна