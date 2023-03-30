США не бачили серйозних порушень у освоєнні Україною військової допомоги, - Білий дім

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Ми не бачили жодних свідчень того, що було якесь кричуще порушення, коли справа стосується використання військової допомоги, яка спрямовується Україні", - заявив Кірбі.

За його словами, Вашингтон і Київ домагаються того, щоб ця військова допомога використовувалася за призначенням, і українські посадові особи поділяють стурбованість щодо того, щоб досягти належної звітності при доставці та транспортуванні американської зброї та військової техніки на полі бою.

Представник Білого дому також визнав, що в ході війни неможливо передбачити кожне переміщення кожного виробу, який застосовує кожен солдат. Він зазначив, що йдеться про війну.