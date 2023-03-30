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США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом

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Вашингтон, Четверг 30 марта 2023 01:52
США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не зафиксировали никаких вопиющих нарушений при освоении Украиной американской военной помощи.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине", - заявил Кирби.

По его словам, Вашингтон и Киев добиваются того, чтобы эта военная помощь использовалась по назначению, и украинские должностные лица разделяют обеспокоенность относительно того, чтобы добиться надлежащей отчетности при доставке и транспортировке американского оружия и военной техники на поле боя.

Представитель Белого дома также признал, что в ходе войны невозможно предсказать каждое перемещение каждого изделия, применяемого каждым солдатом. Он отметил, что речь идет о войне.

Напомним, во время прошедшей проверки Министерство финансов США не увидело никаких признаков того, что предоставленные Украине средства были использованы не по назначению.

Кроме того, на днях в Палате представителей США анонсировали слушания о помощи Украине.

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