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США бачать успіхи України на полі бою, це вражає, - конгресвумен

П'ятниця 09 лютого 2024 17:50
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США бачать успіхи України на полі бою, це вражає, - конгресвумен Фото: Ебігейл Спанбергер, член Палати представників США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки вражені тим, що Україні вдалось звільнити більше половини окупованих територій, які Росія захопила з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Палати представників Сполучених Штатів Америки (США) Ебігейл Спанбергер під час пресконференції у Києві.

Як відзначила Спанбергер, вона пишається тим, що американський народ інвестує та підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії. Також вона з нетерпінням очікує на продовження цієї підтримки.

"Ми бачили успіхи України. Україна відвоювала більше 50% земель, які забрала Росія після їхнього вторгнення два роки тому. Це вражає", - заявила демократка.

До Києва прибула двопартійна делегація конгресменів США

Сьогодні, 9 лютого, до Києва прибула делегація американських конгресменів, до складу якої увійшли як демократи, так і республіканці. Делегацію очолив голова комітету розвідки Конгресу, член Палати представників-республіканець Майк Тернер. Зокрема до складу уввійшли:

  • член Палати представників-республіканець Френч Хілл;
  • член Палати представників-демократ Ебігейл Спанбергер;
  • член Палати представників-республіканець Зак Нанн.

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