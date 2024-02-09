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США видят успехи Украины на поле боя, это впечатляет, - конгрессвумен

Пятница 09 февраля 2024 17:50
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США видят успехи Украины на поле боя, это впечатляет, - конгрессвумен Фото: Эбигейл Спанбергер, член Палаты представителей США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки поражены тем, что Украине удалось освободить более половины оккупированных территорий, которые Россия захватила с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США) Эбигейл Спанбергер во время пресс-конференции в Киеве.

Как отметила Спанбергер, она гордится тем, что американский народ инвестирует и поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Также она с нетерпением ожидает продолжения этой поддержки.

"Мы видели успехи Украины. Украина отвоевала более 50% земель, которые забрала Россия после их вторжения два года назад. Это поражает", - заявила демократ.

В Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США

Сегодня, 9 февраля, в Киев прибыла делегация американских конгрессменов, в состав которой вошли как демократы, так и республиканцы. Делегацию возглавил председатель комитета разведки Конгресса, член Палаты представителей-республиканец Майк Тернер. В частности, в состав вошли:

  • член Палаты представителей-республиканец Френч Хилл;
  • член Палаты представителей-демократ Эбигейл Спанбергер;
  • член Палаты представителей-республиканец Зак Нанн.

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