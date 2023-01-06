США не бачать перспектив припинення боїв в Україні в найближчі місяці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі на брифінгу 6 січня.

"Ми не очікували, що бої припиняться взимку. Насправді в деяких місцях вони стали ще жорстокішими, зокрема на Донбасі", - підкреслив Кірбі.

Він додав, що Білий дім вражає рівень готовності українських військовослужбовців і те, як вони змогли скоригувати не тільки свої потреби, а й свої можливості на фронті під бойові дії, а також інноваційне використання захисниками Українв західного озброєння.

"Вони ніколи не припиняють дивувати і вражати своєю здатністю адаптуватися до викликів, з якими зустрічаються в режимі реального часу. І вони дуже щирі з усіма партнерами, у томому числі США, з приводу своїх потреб", - додав Кірбі.