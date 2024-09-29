США бачать можливість обмеженого наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану, - CNN

При цьому джерела видання наголосили, що Ізраїль, вочевидь, не прийняв рішення про те, чи проводити наземне вторгнення.

За словами одного з чиновників, оцінка США ґрунтувалася на мобілізації ізраїльських військ та зачистці територій у рамках підготовки до початку наземного вторгнення.

Раніше в суботу представник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер заявив, що військові готуються до можливості наземного вторгнення, проте це був лише один із варіантів, що розглядаються.

CNN пише, що заявлена мета Ізраїлю - повернути понад 60 тисяч жителів у свої будинки на північ країни недалеко від кордону з Ліваном.

До цього, у середу, головний генерал Ізраїлю Герці Халеві заявив, що країна готується до можливого введення сухопутних військ до Лівану.

Крім того, незадовго до новини про вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли. високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що країна сподівається не проводити наземне вторгнення до Лівану.

"Ми вважаємо за краще не допускати наземного вторгнення", - заявив чиновник.