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В Ізраїлі проводять оцінку готовності ЦАХАЛу "розширити наступ" на півночі

Субота 28 вересня 2024 22:30
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В Ізраїлі проводять оцінку готовності ЦАХАЛу "розширити наступ" на півночі Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль оцінює готовність своєї армії до розширення наступальної активності на півночі. Це сталося після того, як учора було ліквідовано лідера угруповання "Хезболла".

Передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Міністр оборони (Ізраїлю - ред.) Йоав Галант проводить оцінку готовності ЦАХАЛу "до розширення наступальної активності" на північному фронті", - повідомляє офіс глави відомства.

Оцінка проводиться за участю начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенанта Герці Халеві, начальника Оперативного управління генерал-майора Одеда Басюка та начальника Розвідувального управління генерал-майора Шломі Біндера.

Зустріч відбулася після того, як учора внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито голову терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насралла. Це також відбувається на тлі того, що Ізраїль посилює атаки на ліванське терористичне угруповання.

Нагадаємо, що кілька годин тому президент США Джо Байден зробив заяву щодо ліквідації лідера "Хезболли". Він наголосив, що Хассан Насралла та очолюване ним угруповання були відповідальні за вбивство сотень американців "за чотири десятиліття терору".

"Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських мирних жителів", - сказав президент США.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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