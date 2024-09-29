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США бачать можливість обмеженого наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану, - CNN

Неділя 29 вересня 2024 06:10
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США бачать можливість обмеженого наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану, - CNN Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США вбачають ознаки підготовки можливого наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану. Зокрема ізраїльська держава переміщає свої сили до північного кордону країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

При цьому джерела видання наголосили, що Ізраїль, вочевидь, не прийняв рішення про те, чи проводити наземне вторгнення.

За словами одного з чиновників, оцінка США ґрунтувалася на мобілізації ізраїльських військ та зачистці територій у рамках підготовки до початку наземного вторгнення.

Раніше в суботу представник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер заявив, що військові готуються до можливості наземного вторгнення, проте це був лише один із варіантів, що розглядаються.

CNN пише, що заявлена мета Ізраїлю - повернути понад 60 тисяч жителів у свої будинки на північ країни недалеко від кордону з Ліваном.

До цього, у середу, головний генерал Ізраїлю Герці Халеві заявив, що країна готується до можливого введення сухопутних військ до Лівану.

Крім того, незадовго до новини про вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли. високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що країна сподівається не проводити наземне вторгнення до Лівану.

"Ми вважаємо за краще не допускати наземного вторгнення", - заявив чиновник.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Ліван Хезболла
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