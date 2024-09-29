США видят возможность ограниченного наземного вторжения Израиля в Ливан, - CNN

США видят признаки подготовки возможного наземного вторжения Израиля в Ливан. В частности, израильское государство перемещает свои силы к северной границе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

При этом источники издания подчеркнули, что Израиль, по всей видимости, не принял решение о том, проводить ли наземное вторжение.

По словам одного из официальных лиц, оценка США основывалась на мобилизации израильских войск и зачистке территорий в рамках подготовки к началу наземного вторжения.

Ранее в субботу представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что военные готовятся к возможности наземного вторжения, однако это был лишь один из рассматриваемых вариантов.

CNN пишет, что у заявленная цель Израиля - вернуть более 60 тысяч жителей в свои дома на север страны недалеко от границы с Ливаном.

До этого, в среду, главный генерал Израиля Герци Халеви заявил, что страна готовится к возможному вводу сухопутных войск в Ливан.

Кроме того, незадолго до известия об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы., высокопоставленный израильский чиновников заявил, что страна надеется не проводить наземное вторжение в Ливан.

"Мы предпочитаем не допускать наземного вторжения", - заявил чиновник.