США б’ють санкціями по Судану: армію звинуватили у застосуванні хімічної зброї

Санкції Сполучених Штатів проти суданської армії офіційно набрали чинності. Їх ввели через звинувачення у використанні хімічної зброї під час громадянської війни, що триває з минулого року.

При цьому уряд Судану заперечує ці звинувачення.

Підозри у застосуванні хлорного газу

За даними США, військові Судану щонайменше двічі використовували ймовірно хлорний газ у віддалених районах країни, коли воювали з парамілітарним угрупованням "Сили швидкої підтримк"» (RSF).

Цей газ надзвичайно небезпечний: він здатен серйозно пошкоджувати дихальні шляхи й навіть призводити до загибелі людей.

Держдепартамент США закликав владу Судану "негайно припинити" будь-яке використання хімічної зброї та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Водночас експерти зазначають, що вплив нових санкцій може бути обмеженим, адже лідери протиборчих сторін – головнокомандувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан та керівник RSF Мохамед Хамдан Дагло - і так уже під іншими американськими санкціями.

Як діятимуть обмеження

Нові санкції передбачають заборону на продаж озброєнь, експорт деяких товарів зі США до Судану та фінансові обмеження.

Водночас санкції не стосуються гуманітарної допомоги, постачання продовольства та сільськогосподарської продукції - щоб не ускладнювати й так тяжке становище цивільного населення.

Зазначимо, що громадянська війна в Судані розпочалася у квітні 2023 року через протистояння між армією та RSF. За даними ООН, цей конфлікт уже призвів до загибелі десятків тисяч людей і змусив понад 13 мільйонів суданців покинути свої домівки, спричинивши одну з найгірших гуманітарних криз у світі.