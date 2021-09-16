США, Австралия и Британия договорились о партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе

США, Великобритания и Австралия, объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Они стремятся к сохранению в нем мира и стабильности в долгосрочной перспективе.

"Сегодня мы делаем новый шаг, имеющий историческое значение, чтобы углубить сотрудничество между тремя нашими странами и формализовать его. Мы все понимаем, что необходимо гарантировать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе на долгосрочной основе", - сказал президент США.

Соединенные Штаты не ведут речь о возможности разработки Австралией ядерных вооружений в рамках формирования Вашингтоном, Канберрой и Лондоном нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности, отметил Байден.

"В качестве ключевого проекта в рамках AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США - прим. ред.) мы запускаем консультации по закупке Австралией для ее ВМС подводных лодок с ядерными силовыми установками и обычными вооружениями. С обычными вооружениями. Хочу предельно ясно это обозначить. Мы не ведем речь о субмаринах, оснащенных ядерными вооружениями. Речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями", - сказал американский лидер.