У США та Австралії запустять повітряне таксі

Ілюстративне фото (Uber)

Тестові польоти почнуться в 2020 році

Американська транспортна компанія Über незабаром запустить послугу повітряного таксі (Uber Air) в австралійському місті Мельбурн і в двох американських містах Даллас і Лос-Анджелес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Наголошується, що Мельбурн обійшов міста Бразилії, Франції, Індії і Японії, які також розглядалися для запуску нового сервісу. У компанії уточнили, що тестові польоти почнуться вже в наступному році, а повномасштабний комерційний запуск запланований на 2023 рік.

Як повідомляється, пасажири будуть переміщатися з даху на дах по мережі посадкових майданчиків під назвою Skyports. Повітряне таксі буде здійснювати вертикальні зліт і посадку. А скористатися сервісом можна буде через додаток Über.

Представник компанії підкреслив, що Über Air допоможе скоротити пробки, які обходяться бюджету Австралії в 16,5 млрд доларів в рік. Експерт RMIT University Метью Марино заявив, що повітряне таксі потенційно безпечніше, ніж безпілотні автомобілі.

"У той час як автомобіль без водія зіткнеться з перешкодами на дорозі, такими як пішоходи у своїх мобільних телефонах або інші транспортні засоби, повітряне таксі не матиме подібних перешкод", - пояснив він.



При цьому експерт Центру міських досліджень Кріс де Грюйтер назвав кілька можливих мінусів нового сервісу: низька пропускна здатність, візуальний безлад в небі, шкоду екології та порожній пробіг.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Über Technologies Inc., яка надає послуги з замовлення таксі та доставку їжі, уклала найбільшу в своїй історії операцію з купівлі близькосхідного конкурента Careem за 3,1 млрд доларів.

Крім того, Über запустив в Індії послугу замовлення човнів. Стартова ціна для човнів, розрахованих на шість або вісім місць, досягає 80 доларів, а човни до 10 місць - 132 долари за поїздку. У той же час компанія буде бронювати човна в разі замовлення всього судна одразу.