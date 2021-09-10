В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на 3000 долларов. Штрафы выросли после объявления президентом США Джо Байденом новых ограничений в условиях пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"С пятницы максимальный штраф за нарушение требований ношения маски при пользовании авиатранспортом увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составят от 500 до 3000 долларов", - указывается в сообщении.
До сих пор диапазон штрафов за подобные нарушения колебался в пределах от 250 до 1500 долларов.
Как уточнили в министерстве, самые большие взыскания - от 1000 ты до 3000 долларов - будут налагаться за повторные нарушения.
В этом году Администрация по безопасности на транспорте США зафиксировала более 4000 нарушений масочного режима в аэропортах и во время перелетов. К тому же бортпроводники, которые просят пассажиров надеть маски, часто сталкиваются с проявлениями агрессии.
Напомним, что Джо Байден готовит стратегию по борьбе с коронавирусом в США.