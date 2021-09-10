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В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на 3000 долларов

Автор: Анна Полисученко

В США авиапассажиров без масок будут штрафовать на 3000 долларов. Штрафы выросли после объявления президентом США Джо Байденом новых ограничений в условиях пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"С пятницы максимальный штраф за нарушение требований ношения маски при пользовании авиатранспортом увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составят от 500 до 3000 долларов", - указывается в сообщении.

До сих пор диапазон штрафов за подобные нарушения колебался в пределах от 250 до 1500 долларов.

Как уточнили в министерстве, самые большие взыскания - от 1000 ты до 3000 долларов - будут налагаться за повторные нарушения.

В этом году Администрация по безопасности на транспорте США зафиксировала более 4000 нарушений масочного режима в аэропортах и ​​во время перелетов. К тому же бортпроводники, которые просят пассажиров надеть маски, часто сталкиваются с проявлениями агрессии.

Напомним, что Джо Байден готовит стратегию по борьбе с коронавирусом в США.

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Соединенные Штаты Америки