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У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на 3000 доларів

Автор: Анна Полисученко

У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на 3000 доларів. Штрафи зросли після оголошення президентом США Джо Байденом нових обмежень в умовах пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"З п'ятниці максимальний штраф за порушення вимог носіння маски при користуванні авіатранспортом збільшується вдвічі. Штрафи для громадян складуть від 500 до 3000 доларів", - вказується в повідомленні.

Досі діапазон штрафів за подібні порушення коливався в межах від 250 до 1500 доларів.

Як уточнили в Міністерстві, найбільші стягнення - від 1000 до 3000 доларів - будуть накладатися за повторні порушення.

Цього року адміністрація з безпеки на транспорті США зафіксувала понад 4000 порушень масочного режиму в аеропортах і під час перельотів. До того ж бортпровідники, які просять пасажирів надіти маски, часто стикаються з проявами агресії.

Нагадаємо, що Джо Байден готує стратегію по боротьбі з коронавірусом в США.

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Сполучені Штати Америки