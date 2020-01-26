В США в авиакатстрофе погиб известный баскетболист

Знаменитый баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в городе Калабасас (Калифорния, США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

С ним на борту было еще четверо людей - все погибли. Отмечается, что в вертолете также находилась 13-летняя дочь баскетболиста Джанна Мария.

Позже, власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта. Об этом сообщается на странице города в Twitter.

"С большой грустью мы сообщаем о гибели Коби Брайанта и четырех других пассажиров в результате крушения вертолета в Калабасасе. Самолет упал недалеко от Лас-Вирдженса около 10 утра. Никто на земле не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование", - говорится в сообщении.

Причины аварии станут известны после расследования.

Журналистка Кортни Шоу написала в Twitter, что вместе с баскетболистом могли быть все его дочери. Но подтверждений этой информации нет.

"ABC News сообщает, что дочери Коби Брайанта были с ним, когда вертолет потерпел крушение", - написала она.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Напомним, ранее вертолет MH-60 Военно-морских сил США совершил посадку на воду у берегов японского острова Окинава. По данным местных чиновников, вертолет приземлился около 16:25 по местному времени (9:25 по киевскому времени) 25 января в 150 км к востоку от побережья Окинавы. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США.