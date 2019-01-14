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У США в аваріях через сніговий шторм загинули люди

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 03:13
У США в аваріях через сніговий шторм загинули люди
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок снігового шторму загинули семеро людей

У Сполучених Штатах Америки (США) через сніжну бурб в аваріях загинули щонайменше 7 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, в результаті дорожньо-транспортних пригод чотири людини загинули в штаті Міссурі і троє в Канзасі.

Так, в десяти штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, були оголошені попередження про снігові замети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки в Айові сталася маштабна аварія за участю 70 автомобілів.

Зазначалося, що причиною аварії стали снігопади та ожеледь на дорогах. За даними Транспортного департаменту США, ДТП сталося під час затору - деякі машини намагалися об'їхати її.

Як повідомляло РБК-Україна, в минулому році в Об'єднаних Арабських Еміратах у вівторок, 6 лютого, відбулося масштабне ДТП за участю 44 автомобілів. Аварія сталася на трасі Шейха Мухаммеда бін Рашида в Абу-Дабі. В результаті зіткнення автомобілів постраждали 22 людини.

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