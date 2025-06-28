США атакували один із ядерних об'єктів Ірану без протибункерних бомб, - CNN

За даними видання, голова Об'єднаного комітету начальників штабу генерал Ден Кейн сказав, що бомби, найімовірніше, не були б ефективними, оскільки об'єкт розташований занадто глибоко під землею.

Його коментар, сказаний під час брифінгу в четвер, описали чотири людини. Як пише CNN, слова генерала є першим відомим поясненням того, чому війська США не використовували бомби Massive Ordnance Penetrator проти об'єкта в Ісфахані.

Видання нагадало, що бомбардувальники B2 скинули понад дюжину протибункерних бомб на іранські ядерні об'єкти у Фордо та Натанзі. Однак Ісфахан був вражений тільки ракетами Tomahawk, які запустили з американського підводного човна.

CNN зазначило, що секретний брифінг для законодавців провели Кейн, глава Пентагону Піт Хегсет, держсекретар Марко Рубіо і директор ЦРУ Джон Реткліфф. Представник Кейна відмовився від коментарів, заявивши, що не може коментувати секретний брифінг голови Конгресу.

Під час брифінгу глава ЦРУ повідомив законодавцям, що, за оцінками американської розвідки, більша частина збагаченого ядерного матеріалу Ірану розташована в Ісфахані та Фордо.

Після отримання інформації, сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив CNN, що деякі можливості Ірану "знаходяться так глибоко під землею, що ми ніколи не зможемо до них дістатися".

"Тому в них є можливість перемістити більшу частину того, що було зекономлено, в районі, куди не можуть дістатися американські бомбардувальні потужності", - додав він.

Також CNN додало, що чиновники США вважають, що підземні споруди Ісфахана містять майже 60% запасів збагаченого урану, який знадобиться Ірану для того, щоб коли-небудь виробити ядерну зброю.