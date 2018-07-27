Российские хакеры атаковали общественные медиа Германии, - Der Spiegel

По данным спецслужбы, атаки могла организовать группировка Sandworm

Российские хакеры в начале июня атаковали компьютерные сети немецкого телеканала ZDF и телерадиокомпании WDR. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

В телеканале ZDF подтвердили, что кибератака произошла. Там отметили, что нападение зацепило меньше, чем десять компьютеров. В WDR отказались комментировать инцидент.

"Утечки данных не произошло", - сообщает Der Spiegel.

По данным издания, федеральная прокуратура Германии поручит расследовать эти кибернападения управлению уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Отмечается, что несколько недель назад Федеральное ведомство по охране конституции в своем докладе сообщило о волне кибернападения на немецкие медиакомпании и организацию, которая занимается исследованиями относительно химического оружия в августе 2017 и в июне 2018 года.

По данным спецслужбы, атаки могла организовать группировка Sandworm. Ее считают технически высококвалифицированной и крайне агрессивной. Sandworm действует по меньшей мере с 2013 года. Это группировка известена, среди прочего, нападениями на различные цели в Украине, в частности в энергетическом секторе.

Напомним, что разведка США обвинила Россию, Китай и Иран в самом активном кибершпионстве.