У США заарештували українських хакерів за результатами міжнародного кіберрозслідування, - Reuters

Їх обвинувачують у викраденні масивів номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу

Прокурори США забезпечили арешти кількох українців, яких обвинувачують у викраденні масивів номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, підозрювані є членами Carbanak, хакерської банди, яка, за словами правоохоронних органів і приватних кіберслідчих, є однією із найбільш плідних у світі організацій з кіберзлочинності.

До операції із викриття банди були залучені різні органи, включаючи іспанську поліцію, Європейську банківську федерацію, банки приватного сектора і охоронні компанії, ФБР, владу Білорусі, Тайвані та Румунії.

Офіційне оголошення Міністерства юстиції США заплановане на 1 серпня. Джерела видання повідомили про арешти в Сіетлі. Також Міністерство юстиції заявило, що представники компаній Mastercard і Visa приєднаються до прокурорів і ФБР, щоб повідомити про арешти і звинувачення у великому міжнародному кіберрозслідуванні.

Раніше іспанська поліція заарештувала підозрюваного українського лідера Carbanak в березні. За даними слідства, банда вкрала до 1 млрд євро з банків шляхом зміни залишків на рахунках і запрограмовуючи банкомати на видачу готівки.

El Mundo писало, 34-річний українець Денис К. жив анонімно в Аліканте з дружиною та сином і був заарештований 6 березня. За даними іспанського МВС, злочинцям вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. З 50 російських банків гроші були викрадені.

Нагадаємо, що російські хакери на початку червня атакували комп'ютерні мережі німецького телеканалу ZDF і телерадіокомпанії WDR.