В США арестовали подрядчика Пентагона за шпионаж в пользу России

В сообщении говорится, что 63-летний Джон Роув-младший пытался предоставить российскому правительству секретную информацию о национальной обороне. Сам он из Массачусетса и почти 40 лет проработал инженером-испытателем для нескольких утвержденных подрядчиков оборонной промышленности, имел доступ к секретной информации, связанной с вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США.

"После совершения ряда нарушений безопасности и выявления страстного интереса к делам России, в том числе возможности получить разрешение от правительства России, Роу был идентифицирован как потенциальная инсайдерская угроза и уволен", - говорится в сообщении.

ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству.

В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.