У США заарештували підрядника Пентагону за шпигунство на користь Росії

У повідомленні йдеться, що 63-річний Джон Роув-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону. Сам він з Массачусетсу і майже 40 років пропрацював інженером-випробувачем для декількох затверджених підрядників оборонної промисловості, мав доступ до секретної інформації, пов'язаної з питаннями, що стосуються аерокосмічних технологій ВПС США.

"Після здійснення ряду порушень безпеки і виявлення пристрасного інтересу до справ Росії, в тому числі можливості отримати дозвіл від уряду Росії, Роу був ідентифікований як потенційна інсайдерська загроза і звільнений", - йдеться в повідомленні.

ФБР почало секретну операцію, щоб визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду.

У разі визнання провини йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.