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У США заарештували підрядника Пентагону за шпигунство на користь Росії

Автор: Наталья Скороход

У США затримали колишнього підрядника Пентагону. Він підозрюється в спробі шпигунства на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.

У повідомленні йдеться, що 63-річний Джон Роув-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону. Сам він з Массачусетсу і майже 40 років пропрацював інженером-випробувачем для декількох затверджених підрядників оборонної промисловості, мав доступ до секретної інформації, пов'язаної з питаннями, що стосуються аерокосмічних технологій ВПС США.

"Після здійснення ряду порушень безпеки і виявлення пристрасного інтересу до справ Росії, в тому числі можливості отримати дозвіл від уряду Росії, Роу був ідентифікований як потенційна інсайдерська загроза і звільнений", - йдеться в повідомленні.

ФБР почало секретну операцію, щоб визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду.

У разі визнання провини йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що у Литві посадили російських шпигунів. Вони шкодили країні 4 роки.

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