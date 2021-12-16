У США заарештували підрядника Пентагону за шпигунство на користь Росії

У США затримали колишнього підрядника Пентагону. Він підозрюється в спробі шпигунства на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.
У повідомленні йдеться, що 63-річний Джон Роув-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону. Сам він з Массачусетсу і майже 40 років пропрацював інженером-випробувачем для декількох затверджених підрядників оборонної промисловості, мав доступ до секретної інформації, пов'язаної з питаннями, що стосуються аерокосмічних технологій ВПС США.
"Після здійснення ряду порушень безпеки і виявлення пристрасного інтересу до справ Росії, в тому числі можливості отримати дозвіл від уряду Росії, Роу був ідентифікований як потенційна інсайдерська загроза і звільнений", - йдеться в повідомленні.
ФБР почало секретну операцію, щоб визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду.
У разі визнання провини йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.
Нагадаємо, що у Литві посадили російських шпигунів. Вони шкодили країні 4 роки.