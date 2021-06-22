В США арестовали мужчину за угрозы убить Байдена и конгрессменов

В Соединенных Штатах арестовали жителя города Талса, штат Оклахома, за угрозы в адрес президента Джо Байдена, конгрессменам и их семьям. Мужчина отправлял электронные письма, в которых угрожал убить американского лидера.

58-летнтй Джон Джейкобс Аренс был обвинен в федеральном суде по уголовной жалобе в угрозах в адрес президента.

"Джон Аренс якобы отправил серию электронных писем на адрес Newson6 с угрозами убить президента, членов Конгресса и их семьи, если он не получит денег. Угрозы убийства государственных чиновников и членов их семей через интернет имеют последствия", - заявил исполняющий обязанности прокурора США Клинт Джонсон.

10 мая Аренс отправил сообщение следующего содержания: "Пожалуйста, зайдите на мою страницу в Facebook и прочитайте, что я отправил членам Конгресса США. У них есть менее 48 часов, чтобы передать мои деньги, или их дети начнут умирать по всей стране. Я собираюсь убить их детей, используя тот же закон, который правительство использовало, чтобы заставить наши семьи идти по Тропе Слез".

"У вас есть время до понедельника ровно до 8:00, чтобы передать чек штату Оклахома, нации маскоги и моей семье в соответствии с подписанным соглашением, изложенным в договоре 1866 года", - написал Аренс в письме от 17 июня.

Среди других сообщений были такие, как "Америка увидит, как действующему президенту снесут голову прямо на их глазах" и "...ваши семьи начнут умирать. После этого я вернусь сюда еще раз и скажу, чтобы вы отдали мои деньги".

Минюст сообщил, что Аренс был задержан 18 июня у себя дома в городе Талса. В ходе допроса он, предположительно, признался в отправке сообщений.