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В США арестовали мужчину, грозившего устроить стрельбу в Walmart

Новости » Общество    11.08.2019 - 18:04
В США арестовали мужчину, грозившего устроить стрельбу в Walmart
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Флориде арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в торговом центре

В штате Флорида в США правоохранители арестовали 26-летнего Ричарда Клейтона, который угрожал устроить стрельбу в торговом центре Walmart. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал ABC.

В департаменте законодательного надзора штата заявили, что "Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы, и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты".

Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в Facebook о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".

Сообщается, что этот арест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.

Напомним, в субботу, 3 августа, белый мужчина из-за расовой ненависти убил, по последним данным 22 человека, многие из которых были выходцами из Мексики и гражданами этой страны. Позже стало известно, что в Соединенных Штатах в результате стрельбы в Техасе в городе Эль-Пасо в супермаркете Walmart погиб гражданин Германии. 

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