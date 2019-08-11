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У США заарештували чоловіка, який погрожував влаштувати стрілянину в Walmart

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 18:04
У США заарештували чоловіка, який погрожував влаштувати стрілянину в Walmart

У Флориді заарештували чоловіка, який погрожував влаштувати стрілянину в торговому центрі

У штаті Флорида в США правоохоронці заарештували 26-річного Річарда Клейтона, який погрожував влаштувати стрілянину в торговому центрі Walmart. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал ABC.

У департаменті законодавчого нагляду штату заявили, що "Клейтон вірив в ідеологію переваги білої раси, і він неодноразово залишав загрози в Facebook, використовуючи фейкові акаунти".

Арешт був проведений ще 9 серпня після того, як 6 серпня Клейтон попередив в Facebook про те, що скоро отримає назад свою штурмову гвинтівку AR-15, і порадив "не ходити в Walmart на наступному тижні".

Повідомляється, що цей арешт став частиною загальнонаціональної кампанії в США по реагуванню на погрози з боку білих расистів.

Нагадаємо, в суботу, 3 серпня, білий чоловік через расової ненависті вбив, за останніми даними, 22 людини, багато хто з яких були вихідцями з Мексики та громадянами цієї країни. Пізніше стало відомо, що в Сполучених Штатах в результаті стрілянини в Техасі у місті Ель-Пасо в супермаркеті Walmart загинув громадянин Німеччини.

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