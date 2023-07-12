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США анонсували суттєвий пакет допомоги Україні на саміті НАТО

Фото: США нададуть Україні новий пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден та лідери НАТО одноголосно схвалили "суттєвий" новий пакет допомоги Україні.

Про це сказала журналістам старший директор Ради національної безпеки у Європі Аманда Слоут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

При цьому вона відмовилася надати додаткові подробиці.

Альянс також проведе перше засідання Ради Україна-НАТО до того, як Байден зустрінеться із Зеленським, на порядку денному якого стоїть "найближча та довгострокова підтримка України", сказала Слоут.

Пізніше у середу Байден виступить із важливою доповіддю про зовнішню політику, говорячи про силу та могутність альянсу НАТО, додала Слоут.

Гарантії безпеки на саміті НАТО

Саміт НАТО триває у Вільнюсі 11-12 липня. Під час зустрічі країни-члени погодили спільне комюніке, зокрема щодо бачення шляху України до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна присутня на саміті НАТО у Вільнюсі заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Альянсу та зброї. Він має намір засудити ці пріоритети із партнерами.

Країни "Великої сімки" оголосять 12 липня, що вони розпочинають індивідуальні переговори з Україною, щоб запропонувати двосторонні зобов'язання у сфері безпеки для підвищення обороноздатності Києва та стримування подальшої російської агресії.

Спільну декларацію буде оголошено в кулуарах другого дня саміту лідерів НАТО у Вільнюсі, на якому оборонний альянс погодив низку заходів, спрямованих на поглиблення зв'язків з Києвом і наголошують на довгостроковій підтримці альянсу. Союзники пообіцяли багаторічну допомогу Україні; створила нову Раду НАТО-Україна, яка збереться пізніше в середу; та прискорили процес, який дозволить Україні вступити до НАТО, скасувавши ПДЧ.

РБК-Україна активно стежить і за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі, всі головні новини - читайте на посилянням.

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