В США анонсировали размещение систем перехвата ракет в космосе

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Также CША решили увеличить число перехватчиков ракет на Аляске

Пентагон анонсировал новую редакцию обзора противоракетной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского ведомства.

В новом обзоре сообщается о намерениях США укрепить противоракетную оборону для отражения атак. В частности, Министерство обороны США будет разрабатывать, приобретать и поддерживать американские силы противоракетной безопасности для эффективной защиты от угрозы возможных атак ракет большой дальности, которая исходит от Северной Кореи и Ирана.

Пентагон обозначил ряд мер, которые намерен принять в целях укрепления безопасности. В их числе - размещение на Аляске новых станций перехвата ракет, а также возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе.

Кроме того, в документе сообщается, что число систем ПРО на Аляске решено увеличить с 44 до 64 к 2023 году. Сообщается, что Минобороны покупает новые системы перехвата наземного базирования для Форт-Грили на Аляске. При этом возможности базы на Аляске позволяют разместить там 40 дополнительных систем ПРО.

Издание The Washington Post сегодня писало, что опубликованный обзор - первое обновление противоракетной доктрины США за девять лет. Подготовка нового доклада связана с тем, что в Белом доме видят существенное изменение угроз за это время.

Добавим, что начать разработку нового доклада Трамп распорядился еще в январе 2017 года, почти сразу после вступления в должность. Планировалось, что документ будет обнародован в конце 2017 года, однако его публикация неоднократно переносилась, пишет портал Defense News.

Напомним, Министерство обороны США с февраля 2019 года введет ежегодную проверку новобранцев с грин-картами и родственниками за границей.