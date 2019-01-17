Пентагон начнет проверять новобранцев армии США с грин-картами, - WP

Фото: армия США (defense.gov)

США будут проверять таких рекрутов на причастность к терроризму или шпионажу

Министерство обороны США с февраля 2019 года введет ежегодную проверку новобранцев с грин-картами и родственниками за границей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что на сегодня Пентагон разрабатывает процедуру проверку потенциальных новобранцев, которые получили грин-карты или имеют родственников за рубежом. Предполагается, что новая практика проверок вступит в силу не позднее 15 февраля.

По данным источников в Пентагоне, проверку будут проходить не только иностранцы, но и граждане США, которые вступили в брак с иностранцами или имеют родственников с двойным гражданством. В Минобороны США отмечают, что нововведения необходимы в связи с потенциальными террористическими угрозами.

"Министерство должно внедрить расширенные методы проверок иностранцев и протоколы для выявления и снижения рисков, связанных с иностранными контактами", - говорится в записке к документу, распространенному среди старших должностных лиц Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят ужесточить выдачу виз и грин-карт мигрантам. Планируется, что при подаче заявлений просителей обяжут вносить крупный денежный залог.

Кроме того, в прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял, что отменит американское гражданство по рождению.