ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Пентагон начнет проверять новобранцев армии США с грин-картами, - WP

Новости » Политика    17.01.2019 - 08:37
Пентагон начнет проверять новобранцев армии США с грин-картами, - WP
Фото: армия США (defense.gov)

США будут проверять таких рекрутов на причастность к терроризму или шпионажу

Министерство обороны США с февраля 2019 года введет ежегодную проверку новобранцев с грин-картами и родственниками за границей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что на сегодня Пентагон разрабатывает процедуру проверку потенциальных новобранцев, которые получили грин-карты или имеют родственников за рубежом. Предполагается, что новая практика проверок вступит в силу не позднее 15 февраля.

По данным источников в Пентагоне, проверку будут проходить не только иностранцы, но и граждане США, которые вступили в брак с иностранцами или имеют родственников с двойным гражданством. В Минобороны США отмечают, что нововведения необходимы в связи с потенциальными террористическими угрозами.

"Министерство должно внедрить расширенные методы проверок иностранцев и протоколы для выявления и снижения рисков, связанных с иностранными контактами", - говорится в записке к документу, распространенному среди старших должностных лиц Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят ужесточить выдачу виз и грин-карт мигрантам. Планируется, что при подаче заявлений просителей обяжут вносить крупный денежный залог.

Кроме того, в прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял, что отменит американское гражданство по рождению.

 

В США подтвердили гибель американских военных вследствие взрыва в Манбидже
Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты Америкиармия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь