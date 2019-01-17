У США анонсували розміщення систем перехоплення ракет у космосі

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Також США вирішили збільшити число перехоплювачів ракет на Алясці

Пентагон анонсував нову редакцію огляду протиракетної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського відомства.

В новому огляді повідомляється про наміри США зміцнити протиракетну оборону для відбиття атак. Зокрема, Міністерство оборони США буде розробляти, здобувати і підтримувати американські сили протиракетної безпеки для ефективного захисту від загрози можливих атак ракет великої дальності, яка виходить від Північної Кореї та Ірану.

Пентагон окреслив низку заходів, які має намір прийняти в цілях зміцнення безпеки. У їх числі - розміщення на Алясці нових станцій перехоплення ракет, а також можливість розміщення систем ракетного перехоплення в космосі.

Крім того, в документі повідомляється, що кількість систем ПРО на Алясці вирішено збільшити з 44 до 64 до 2023 року. Повідомляється, що Міноборони купує нові системи перехоплення наземного базування для Форт-Грилі на Алясці. При цьому можливості бази на Алясці дозволяють розмістити там 40 додаткових систем ПРО.

Видання The Washington Post сьогодні писало, що опублікований огляд - перше оновлення протиракетної доктрини США за дев'ять років. Підготовка нової доповіді пов'язана з тим, що в Білому домі бачать істотну зміну загроз за цей час.

Додамо, що почати розробку нової доповіді Трамп розпорядився ще в січні 2017 року, майже відразу після вступу на посаду. Планувалося, що документ буде оприлюднено наприкінці 2017 року, однак його публікація неодноразово переносилася, пише портал Defense News.

Нагадаємо, Міністерство оборони США з лютого 2019 року введе щорічну перевірку новобранців з грін-картами і родичами за кордоном.