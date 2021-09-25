В США на американскую военнослужащую напали беженцы из Афганистана. Они временно содержатся на армейской базе Форт-Блисс в штате Нью-Мексико.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Военнослужащая утверждает, что на нее напала "небольшая группа эвакуированных мужчин". Нападение произошло вблизи жилого комплекса Донья Ана афганских беженцев на аванпосте армии США Fort Bliss.
ФБР начало проводить расследование по факту случившегося. Командование заверило, что на базе были усилены меры безопасности.