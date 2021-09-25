У США на американську військовослужбову напали біженці з Афганістану. Вони тимчасово утримуються на армійській базі Форт-Блісс у штаті Нью-Мексико.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Військовослужбова стверджує, що на неї напала "невелика група евакуйованих чоловіків". Напад стався поблизу житлового комплексу Донья Ана афганських біженців на аванпості армії США Fort Bliss.
ФБР почало проводити розслідування за фактом того, що сталося. Командування запевнило, що на базі були посилені заходи безпеки.