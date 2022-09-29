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США активніше почали закликати Індію та Китай зупинити Путіна від ядерного удару, - Politico

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Вашингтон, Четвер 29 вересня 2022 13:54
США активніше почали закликати Індію та Китай зупинити Путіна від ядерного удару, - Politico Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У США вважають найефективнішим способом зупинити Путіна від застосування ядерної зброї - це переконати лідерів Китаю та США вплинути на російського диктатора. Тож у Білому домі все частіше почали вдаватися до таких дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

"США та їхні союзники сподіваються згуртувати міжнародну спільноту, щоб надіслати Путіну чіткий сигнал: використання ядерної зброї викличе негативну реакцію навіть із боку друзів Росії", - пише видання.

Зокрема, всередині та за межами адміністрації президента США Джо Байдена зростають заклики залучити Китай та Індію, дві великі держави з тісними зв’язками з Москвою, щоб посилити тиск на Путіна, попередивши про наслідки такого кроку (зокрема, удару по Україні).

"Вони могли б повідомити Путіну, наскільки катастрофічно поганою ідеєю було б будь-яке застосування ядерної зброї...Вони мають це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять", - сказав виданню американський чиновник, який займається політикою нерозповсюдження.

Він також зазначив, що американські дипломати тиснули як на регіональних друзів, так і на ворогів Росії, щоб вони тиснули на Путіна.

"У низці розмов із країнами Індо-Тихоокеанського регіону - союзниками, партнерами чи іншими - ми наголошували на важливості виступати одним голосом проти використання ядерної зброї в Україні", - заявив чиновник.

Видання пише, що офіційні особи США вважають, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді одними із найбільш перспективних способів змінити думку Путіна, бо вони нібито мають значний вплив на диктатора.

Зазначимо, що США та інші країни посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

Додамо, як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, ризик застосування Росією ядерної зброї проти України є завжди.

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