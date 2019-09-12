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США активують Міжамериканський договір про допомогу

Новини » Політика    12.09.2019 - 14:26
США активують Міжамериканський договір про допомогу
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Рішення про залучення Міжамериканського договору про взаємну допомогу підтримали 12 країн

Сполучені Штати Америки оголосили про залучення Міжамериканського договору про взаємну допомогу (МДВД), який дозволяє Венесуелі звернутися до інших підписали його країн за військовою підтримкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву голови Державного департаменту США Майка Помпео.

За його словами, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що на кордоні з Колумбією почалися масштабні військові навчання.

"Недавні агресивні дії венесуельської армії на кордоні з Колумбією, а також присутність незаконних збройних угруповань і терористичних організацій на території Венесуели показують не тільки те, що Ніколас Мадуро являє собою загрозу для венесуельського народу, але і те, що його дії загрожують миру і безпеці сусідів Венесуели", - заявив він

Крім США і венесуельської опозиції, рішення про залучення Міжамериканського договору про взаємну допомогу підтримали ще 10 держав.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральна прокуратура Венесуели порушила кримінальну справу стосовно лідера опозиції Хуана Гуайдо, який в кінці січня оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави. Приводом для процесуальних дій стало передбачуване намір політика відмовитися від спірної території біля річки Ессекібо на користь Гайани.

Крім того, в липні в Організації Об'єднаних Націй заявили, що під час операцій сил безпеки у Венесуелі було вбито близько 7 тис. осіб.

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