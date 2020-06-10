США "абсолютно готовы" выйти из ядерной сделки с Россией, - WP

США абсолютно готовы не продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В то же время в Вашингтоне продолжают рассматривать все связанные с ним варианты.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

"Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются", - заявил источник в администрации США.

Отметим, срок действия ДСНВ, который еще называют СНВ-3 и новым ДСНВ, истечет в феврале 2021 года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет продления соглашения.

В мае спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что продлить ДСНВ возможно, однако это "неправильная основа на будущее".

"Правильная основа для будущего - это трехсторонний подход, в основе которого лежит эффективная проверка", - отметил он.

Власти США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, чтобы заключить трехстороннее соглашение.

Пекин отвергает такую возможность. Так, 9 июня в Пекине официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин, Китай не будет принимать участия в переговорах с Россией и США о контроле над вооружениями, сообщает РИА "Новости".

По ее словам, США постоянно пытаются втянуть Китай в обсуждение вопроса о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но за этим стоит желание переложить ответственность с себя на другие страны.

В свою очередь Биллингсли на своей странице в Twitter призвал Китай пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с Россией по стратегической стабильности.

"Чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы. Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил", - отметил Биллингсли, добавив, что в Вене китайскую сторону ждет место за столом переговоров.

Напомним, в данный момент США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

По словам Маршалла Биллингсли, Соединенные Штаты договорились с Россией провести переговоры по ядерным вооружениям и по новому соглашению.

Отметим, Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.