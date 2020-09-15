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В США 7 человек умерли от коронавируса после свадебного приема

Миллинокет, Вторник 15 сентября 2020 22:31
В США 7 человек умерли от коронавируса после свадебного приема
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По меньшей мере семь человек умерли из-за вспышки коронавируса, которая произошла в американском штате Мэн после свадебного приема, проведенного в августе. Вспышка распространилась в радиусе сотен миль в штате.

Об этом сообщает Associated Press co ссылкой на местные органы общественного здравоохранения.

Как отмечается, августовский свадебный прием в гостинице Big Moose Inn в Миллинокете связан с более чем 175 подтвержденными случаями заболевания коронавирусом, сообщил во вторник Центр по контролю и профилактике заболеваний штата Мэн.

"Вирусные случаи, вызванные свадьбой, распространились на сотни миль в штате, который в значительной степени контролировал распространение коронавируса в течение лета. Всего с марта в штате Мэн зарегистрировано почти 5000 случаев заболевания этим вирусом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла после свадьбы в городе Городенка Ивано-Франковской области. COVID-19 обнаружили у 7 человек, которые присутствовали на празднике.

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