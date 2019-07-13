У США понад 60 тис. людей залишилися без світла через наближення шторму

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Шторм "Баррі" обрушиться на узбережжя в суботу - на захід від Нового Орлеана

В штаті Луїзіана на півдні США понад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні у зв'язку з тропічним штормом "Баррі", який наближається з боку Мексиканської затоки. Про це повідомляє The New York Times.

Також повідомляється, що всі ранкові рейси з міжнародного аеропорту імені Луї Армстронга в Новому Орлеані 13 липня були скасовані. Очікується, що шторм обрушиться на узбережжя в суботу - на захід від Нового Орлеана. Метеорологи прогнозують випадання до 63,5 см опадів і затоплення. Зараз шторм посилюється, а пориви вітру досягають 112 км/год. "Баррі" рухається зі швидкістю близько 8 км/ч.

Влада Нового Орлеана побоюються, що річка Міссісіпі може вийти з берегів і затопити місто. Очікується, що рівень води може піднятися до 6 метрів.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в штаті Луїзіана, де очікується тропічний шторм "Баррі".

12 липня Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися в руйнівний ураган протягом наступних кількох днів.