UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США более 300 человек обвиняются в штурме Капитолия

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах более чем 300 лицам предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия. По меньшей мере 280 человек арестованы.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд, передает The Hill.

"Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены", - заявил он.

Отметим, что обвинения предъявлены за незаконное проникновение в здание американского Конгресса и нападение на сотрудников полиции. При этом некоторые подсудимые обвиняются и в более серьезных преступлениях - организации заговора и совершении актов насилия.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкикапитолий
Читайте также
В США в результате взрыва пострадали трое полицейских
Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО
Прогноз погоды