В США более 300 человек обвиняются в штурме Капитолия

В Соединенных Штатах более чем 300 лицам предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия. По меньшей мере 280 человек арестованы.

"Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены", - заявил он.

Отметим, что обвинения предъявлены за незаконное проникновение в здание американского Конгресса и нападение на сотрудников полиции. При этом некоторые подсудимые обвиняются и в более серьезных преступлениях - организации заговора и совершении актов насилия.