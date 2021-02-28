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У США понад 300 осіб обвинувачуються у штурмі Капітолію

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах більш ніж 300 особам висунуто звинувачення в організації заворушень у Вашингтоні і в захопленні Капітолію. Щонайменше 280 осіб заарештовано.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра юстиції США Меррік Гарленд, передає The Hill.

"Розслідування просувається з безпрецедентною швидкістю і масштабом, і це правильно. Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і вони будуть притягнуті", - заявив він.

Зазначимо, що звинувачення пред'явлені за незаконне проникнення в будівлю американського Конгресу і напад на співробітників поліції. При цьому деякі підсудні обвинувачуються і у більш серйозних злочинах - організації змови та вчиненні актів насильства.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Раніше стало відомо, що компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

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