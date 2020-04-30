В США более 30 млн человек остались без работы

С начала карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, в Соединенных Штатах количество новых обращений за пособием по безработице достигло 30,3 млн человек. Об этом сообщает CNBC.

Общее количество обращений в течение шести недель составляет 30,3 миллиона человек - худший кризис безработицы в истории США.

Рост числа безработных связывают с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с пандемией коронавируса.

Несмотря на то, что некоторые штаты уже начали возвращать экономику в действие, значительная часть ключевой инфраструктуры США остается в режиме карантина.

Как отмечают аналитики, при таких условиях сокращения на рынке труда углубятся после публикации данных о падении американской экономики в первом квартале 2020 года. Ожидается, что по итогам второго квартала ВВП США окажется с худшим показателем в истории.

Напомним, в мире от коронавируса вылечились уже более одного миллиона человек. Больше всего пациентов, что выздоровели в США - 147 тысяч. При этом умерли от COVID-19 более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.

Кроме того, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%, в Германии - на 7,0%, во Франции - на 7,2%, в Италии - на 9,1%, в Испании - на 8,0%, в Японии - на 5,2%, в Великобритании - на 6,5%, в Канаде - на 6,2%.