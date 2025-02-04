США на 30 днів призупинять введення імпортних мит на товари з Канади, - Трюдо

"Я щойно провів гарну розмову з президентом Трампом. Канада реалізує наш план зі зміцнення кордону на 1,3 млрд доларів - посилюючи прикордонний контроль за допомогою нових гелікоптерів, технологій і персоналу, покращуючи координацію з американськими партнерами та збільшуючи ресурси для запобігання потоку фентанілу.", - написав Трюдо.

За його словами, над захистом кордону працюватимуть майже 10 тисяч прикордонників.

Крім того, Трюдо пообіцяв, що Канада візьме на себе низку зобов'язань. Зокрема: призначити "Царя з фентанілу" (високопосадовця), внести картелі до списку терористів, забезпечити цілодобове спостереження за кордоном, спільну канадсько-американську ударну групу для боротьби з організованою злочинністю, постачанням фентанілу та відмиванням грошей.

"Я також підписав нову директиву розвідки про організовану злочинність і фентаніл, і ми підтримаємо її 200 млн доларів. Пропоновані тарифи будуть припинені як мінімум на 30 днів, поки ми працюємо разом", - резюмував Трюдо.

Пізніше Трамп у своїй соцмережі Truth Social теж підтвердив своє рішення про 30-денну паузу у введенні тарифів на імпорт з Канади. Він заявив, що пауза необхідна для того, щоб зрозуміти, "чи може бути структурована остаточна економічна угода з Канадою".