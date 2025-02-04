США на 30 днів призупинять введення імпортних мит на товари з Канади, - Трюдо

Сполучені Штати призупинять мита на товари з Канади щонайменше на 30 днів. Зі свого боку Канада посилить захист кордону та боротьбу з наркотрафіком.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в соцмережі Х.
"Я щойно провів гарну розмову з президентом Трампом. Канада реалізує наш план зі зміцнення кордону на 1,3 млрд доларів - посилюючи прикордонний контроль за допомогою нових гелікоптерів, технологій і персоналу, покращуючи координацію з американськими партнерами та збільшуючи ресурси для запобігання потоку фентанілу.", - написав Трюдо.
За його словами, над захистом кордону працюватимуть майже 10 тисяч прикордонників.
Крім того, Трюдо пообіцяв, що Канада візьме на себе низку зобов'язань. Зокрема: призначити "Царя з фентанілу" (високопосадовця), внести картелі до списку терористів, забезпечити цілодобове спостереження за кордоном, спільну канадсько-американську ударну групу для боротьби з організованою злочинністю, постачанням фентанілу та відмиванням грошей.
"Я також підписав нову директиву розвідки про організовану злочинність і фентаніл, і ми підтримаємо її 200 млн доларів. Пропоновані тарифи будуть припинені як мінімум на 30 днів, поки ми працюємо разом", - резюмував Трюдо.
Пізніше Трамп у своїй соцмережі Truth Social теж підтвердив своє рішення про 30-денну паузу у введенні тарифів на імпорт з Канади. Він заявив, що пауза необхідна для того, щоб зрозуміти, "чи може бути структурована остаточна економічна угода з Канадою".
Нагадаємо, в неділю ввечері президент США Дональд Трампанонсував майбутні телефонні розмови з прем'єр-міністром Канади і президентом Мексики, які відбудутьсяв понеділок. У результаті бесіди відбулися і були проведені за день до того, як чинності мали набути мита.
Зокрема, історія з Мексикою схожа з канадським кейсом. Після розмови Трамп із мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум, він ухвалив рішення негайно призупинити запровадження 25% мит на товари з Мексики теж на 30 днів. Шейнбаум зі свого боку погодилася перекинути 10 тисяч мексиканських солдатів на кордон, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у США.
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