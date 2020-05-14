В США 27 млн человек могут лишиться медстраховки

В США 27 млн человек могут лишиться медицинского страхования из-за потери работы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, большинство жителей Соединенных Штатов застрахованы через работодателя, поэтому после потери ее их страховой договор может очень быстро потерять силу. Однако, эксперты считают, что около 21 млн граждан после этого смогут претендовать на государственную помощь. Но также существует риск, что из-за пандемии много кто может остаться без страхового полиса из-за бюрократических препон и недостаточного количества субсидий.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели более 10 миллионов тестов на коронавирус COVID-19. Таким образом на сегодня там зарегистрировано почти 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. От связанных с ним осложнений умерли более 83 тыс. человек, вылечившихся 230 тыс.

Также Президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты восстановились после карантина из-за коронавіруса, если у них не открыты школы. Сейчас школы закрыты из-за пандемии коронавируса. Школьники переведены на дистанционное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.