У США 27 млн людей можуть позбутись медстраховки

У США 27 млн людей можуть позбутися медичного страхування через втрату роботи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, більшість жителів Сполучених Штатів застраховані через роботодавця, тому після втрати її їх страховий договір може дуже швидко втратити силу. Однак, експерти вважають, що близько 21 млн громадян після цього матимуть змогу претендувати на державну допомогу. Але також існує ризик, що через пандемію багато хто може залишитися без страхового поліса через бюрократичні перепони і недостатню кількість субсидій.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели понад 10 мільйонів тестів на коронавірус COVID-19. Таким чином там на сьогодні зареєстровано майже 1,4 млн випадків зараження коронавірусом. Від пов'язаних з ним ускладнень померли понад 83 тис. осіб, вилікувалися 230 тис.

Також Президент США Дональд Трамп не буде вважати, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи. Зараз школи закриті через пандемію коронавірусу. Школярі переведені на віддалене навчання. У багатьох штатах цей режим вже продовжено до кінця навчального року.