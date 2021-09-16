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США в 21-ю годовщину убийства Гонгадзе призвали привлечь к ответственности всех причастных

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Четверг 16 сентября 2021 10:14
США в 21-ю годовщину убийства Гонгадзе призвали привлечь к ответственности всех причастных Фото: журналист Георгий Гонгадзе (pravda.com.ua)
Автор: Инна Собора

Сегодня проходит 21-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе. США в этот день обнародовали обращение к украинским властям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Киеве в Facebook.

Американские дипломаты призывают привлечь к ответственности всех причастных к похищению и убийству журналиста.

"По случаю 21-й годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власть должна привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к его похищению и убийству", - говорится в заявлении посольства.

Убийство Гонгадзе

Георгий Гонгадзе - журналист, известный своими критическими антивластными выступлениями.

16 сентября 2000 года около 22:30 Гонгадзе ушел с работы, но дома так и не появился. 2 ноября в лесу возле Таращи был найден безголовый труп - жена и друзья узнали в нем Георгия (в частности, в найденном теле нашли осколки - именно в тех местах, что были и у Гонгадзе).

Журналиста разрешили похоронить лишь в 2016 году.

В 2011 году в убийстве Гонгадзе признался начальник Главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексей Пукач. Он приговорен к пожизненному заключению.

Однако убийство журналиста связывают с его профессиональной деятельностью. Об убийстве якобы знали также Леонид Кучма и Владимир Литвин.

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Георгий Гонгадзе
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